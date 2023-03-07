VK дал старт проекту медиаэкспедиций в регионы России «Места»

VK запустил проект «Места»: компания снимет имиджевые видеоролики в жанре киноэссе о 70 регионах России. Первые фильмы появятся в социальных сетях в апреле 2023 года, рассказали «Мосленте» в пресс-службе корпорации.

«Медийными амбассадорами проекта "Места" выступают артистка Миа Бойка, телеведущая Лена Летучая и блогер Юля Коваль. Всего в проекте примут участие более 50 инфлюенсеров», — говорится в сообщении.

Для съемок роликов VK и АНО «Больше, чем путешествие» организуют медиаэкспедиции в регионы России. В их составе популярные блогеры, участники программы «Больше, чем путешествие», победители Всероссийских конкурсов и проектов. Медиаэкспедиции протестируют неочевидные туристические маршруты, познакомятся с местными традициями и уникальными жителями. Проект предусматривает и офлайн-мероприятия — встречи блогеров и организаторов с активной молодежью, экологические акции и творческие перфомансы.

Пилотные съемки проекта прошли в начале 2023 года в Мурманской области и Республике Бурятия. В ближайшее время планируются съемки в Архангельской области и Краснодарском крае.

«VK — это онлайн-платформы и сервисы, которые каждый день помогают миллионам человек решать повседневные задачи. Контент о туризме и путешествиях всегда был в топе по просмотрам и интересу на наших площадках, и мы намерены продолжить развивать это направление в новом формате, вместе с нашими партнерами, — отметил вице-президент VK Алексей Меркутов.

«Места», по его словам, — это максимально прикладной проект, который поможет регионам привлекать туристов и гостей нетрадиционными «открыточными видами», а необычными локациями, людьми и событиями, которые формируют культуру города или области, его суть и настоящее наполнение.

«Наша страна дает огромные возможности молодым путешественникам с самыми разными вкусами и предпочтениями. Сегодня нужно рассказывать им не только о широко известных туристических объектах, но и помогать открывать новые места. При этом говорить с молодежью важно на ее языке, сегодня — это язык контента. Чем более он качественный, мотивирующий, чем больше в нем вдохновляющих историй, героев и мест, тем больше шансов попасть в сердца молодежи», — рассказал руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

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