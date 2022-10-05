Переехавший в Москву художник назвал местный климат «экстремальным»

Местный климат «экстремальным» назвал в интервью «Москвич Mag» переехавший в Москву художник Александр Петрелли.

«Я бы изменил климат в Москве. Тут то экстремально холодно, то экстремально жарко, то экстремально мокро. И постоянное нарушение климатических параметров. Из зимы мы сразу вваливаемся в лето. После снега с минимальным промежутком наступает жара. Точно так же жара сменяется чудовищным холодом», — сказал Петрелли.

По словам деятеля искусств, ему не очень комфортны все эти перепады. Он отметил, что климат Греции или Крыма ему больше по душе.

Ранее известный художник обрисовал цветовую гамму послевоенной Москвы. Теперь ему кажется, что в пейзаже не было ярких цветов, а только серость.