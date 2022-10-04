Известный художник обрисовал цветовую гамму послевоенной Москвы

Цветовую гамму послевоенной Москвы обрисовал в интервью «Москвич Mag» известный художник-авангардист Валерий Юрлов.

«После войны в 1949 году я видел Москву вообще абсолютно пустой. Было мало людей, везде висели знамена, проходили митинги. Мне даже кажется, и небо было другое — не было солнца. Одна американка, когда приехала в Москву, сказала: “Я поняла, что все люди одинаково одеты”. Не было ни одного человека в красном или в желтом», — сказал Юрлов.

По словам художника, ему тоже теперь кажется, что в пейзаже не было ярких цветов, а только серость.

Ранее опубликовали воспоминания инженера о жизни в послевоенном времени в Москве. Это было бедное и достаточно криминальное время, уточнил он.