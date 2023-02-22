Житель Москвы обнаружил экзотическую змею в своей квартире

Экзотическую змею — крысиного полоза — обнаружил житель Москвы в своей квартире в одной из многоэтажек на северо-западе столицы. Об этом рассказали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы, передает пресс-служба правительства города.

«На вызов прибыли специалисты-биологи. Они отловили и забрали незваного гостя в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Рептилию эксперты предварительно определили как крысиного (маисового) полоза», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, это теплолюбивый обитатель южного региона Северной Америки. Змеи не ядовиты и очень популярны в качестве домашнего питомца.

Найденная рептилия, так же как и мужчина, испытала стресс — змея некоторое время находилась в шоковых для нее условиях (переохлаждение, отсутствие корма). Эксперты обнаружили на теле полоза травмы, а также повреждения внутренних органов. Сейчас здоровьем змеи занимаются специалисты центра реабилитации.

Ранее пакет с живым питоном обнаружили во дворе на северо-востоке Москвы. Змею нашла местная жительница, которая хотела припарковать автомобиль.