Россиянам раскрыли риски вложений в «экзотичные» валюты

Риски вложений в такие «экзотичные» валюты, как юань, швейцарский франк и японская иена, раскрыли финансисты. О плюсах и минусах покупки валют эксперты рассказали в интервью «Газете.Ru».

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отметил, что юань динамично развивается, а Китай является одним из главных российских партнеров в международной торговле. Эта связь может укрепиться на фоне санкций, наложенных на Россию. Поэтому сейчас юань актуален для инвесторов.

Однако есть риск падения китайской валюты. Экономика этой страны сильно зависит от экспорта товаров и импорта сырья, кроме того, власти могут пытаться повышать конкурентоспособность своих компаний на мировом рынке и своими действиями ослабить юань. Также Китай противостоит США в геополитических вопросах, у Пекина имеются территориальные претензии, а в стране сохранены элементы плановой экономики. «Поэтому китайский юань больше подходит для краткосрочных спекуляций и среднесрочных вложений, направленных на защиту от обесценивания рубля. В более долгосрочном плане могут проявиться ключевые недостатки этой валюты», — заключил Бабин.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман назвал «защитными» валютами франк и иену. Он рассказал, что россияне могут покупать их без ограничений и комиссий, к примеру, через брокерский счет по биржевому курсу. Гойхман отметил, что это выгоднее, чем брать валюту в банке по курсу. Однако франки и иены невозможно снять со счета в наличных как минимум до сентября. Кроме того, курс таких валют к рублю может снизиться. Проблемы с покупкой и снятием со счета существуют и для канадских и австралийских долларов, отметил Андрей Маслов из «Финама».

Аналитик «Фридом Финанс» Елена Беляева предупредила, что спрогнозировать курс рубля по отношению к валютам сейчас достаточно сложно. «Никаких волшебных валют, которые бы обещали стабильность, в текущем моменте нет», — заключила она.

Ранее эксперты назвали способы грамотного ведения бюджета в условиях снижения курса рубля.