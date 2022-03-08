Названы способы грамотного ведения бюджета в условиях снижения курса рубля

Эксперты в интервью «Известиям» назвали способы грамотного ведения бюджета в условиях снижения курса рубля.

Спокойствие и рассудительность могут помочь избежать ошибок и сохранить капитал, считает инвестор и психолог Ксения Аверс. Она отметила, что в ближайшие месяцы лучше не покупать новых вещей, никуда не вкладывать деньги и сократить расходы до минимума.

«Не покупайте валюту. Сейчас она продается по самому высокому курсу за последние 10 лет. Если у вас есть платежи (за квартиру, машину, заем) в валюте, приобретайте ее через брокера. Разница между ценой в банке и у брокера остается существенной», — заявила Аверс.

В свою очередь, финансовый эксперт Алексей Лашко рекомендует снизить кредитную нагрузку и пробовать отслеживать свои траты, сопоставляя их с финансовыми возможностями.

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин считает, что приобретать технику стоит россиянам, которые давно планировали покупку.

«Розничные сети уже подняли ценники. Следует понимать, что техника не пылится на складах магазинов. Прежде чем вы получите товар, он проходит цепочку поставщиков. Стоимость товаров стала возрастать в связи с ростом цен у поставщиков, а далее пошла по цепочке. Очевидно, что ФАС в будущем оштрафует ряд предприятий, но это будет потом, на данный момент бизнес зарабатывает деньги», — объяснил Звездин.

Ранее россияне вспомнили обвал валюты в «черный вторник» в 90-х.