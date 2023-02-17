В загоревшемся вагоне электропоезда в Москве обнаружили труп

Труп человека обнаружили в сгоревшем вагоне электропоезда в Москве на станции «Ростокино». Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Возгорание произошло в последнем вагоне электрички, находившейся на платформе станции "Ростокино". Обнаружен один погибший», — сообщил собеседник агентства.