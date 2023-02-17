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10:09, 17 февраля 2023
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В загоревшемся вагоне электропоезда в Москве обнаружили труп

В загоревшемся вагоне электропоезда в Москве обнаружили труп
Фото: Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Труп человека обнаружили в сгоревшем вагоне электропоезда в Москве на станции «Ростокино». Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Возгорание произошло в последнем вагоне электрички, находившейся на платформе станции "Ростокино". Обнаружен один погибший», — сообщил собеседник агентства.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания последнего вагона электропоезда. По предварительным данным, пожар произошел около полуночи.

«Прокуратура установит все обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры реагирования», — сообщили в ведомстве.

Ранее коляска с четырехмесячным младенцем упала с перрона перед прибывающим поездом на железнодорожной платформе в Балашихе.

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