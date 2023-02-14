Коляска с младенцем упала с перрона перед поездом в Подмосковье

Коляска с четырехмесячным младенцем упала с перрона перед прибывающим поездом на железнодорожной платформе в Балашихе. Об инциденте сообщил один из городских пабликов во «ВКонтакте».

«Я видел этот момент. Мать билет покупать пошла. Машинист красавчик, увидел и заранее начал сигналить и тормозить», — рассказал один из комментаторов.

По словам очевидцев, инцидент произошел на платформе «Заря». Машинист успел экстренно затормозить. На фото с места событий видно, что поезд остановился в нескольких сантиметрах от ребенка.

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