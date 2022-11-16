Дизайнер одежды назвала четыре трендовых элемента в русском стиле

Четыре трендовых элемента в русском стиле назвала в беседе с «Мослентой» соосновательница и дизайнер бренда женской одежды Tatiana Larina Ольга Любина. По ее словам, сейчас актуальны вышивка, орнаменты, узнаваемые силуэты национального костюма и кружево.

«Вещи с вышивкой выбирайте минималистичных, простых фасонов. Так они не будут выглядеть излишне нарядно и театрально-изысканно. Подбирайте одежду не полностью расшитую, а ту, где акцент ставится на каком-то одном элементе», — посоветовала Любина. Сама вышивка при этом может быть яркой и контрастной или, наоборот, выполненной белыми нитками по белой, очень тонкой ткани, уточнила она.

«Сочетание и чередование различных узоров, воспринимаемых как традиционно русские, может стать основой целого принта или небольшого декоративного элемента. Любая стилизация под павловопосадский платок, хохлому, жостовскую роспись или гжель сразу выстраивает ассоциации с Россией. Можно копнуть еще глубже и вспомнить белую резьбу на храмах Владимира и Юрьев-Польского, воздушные наличники в Городце», — описала собеседница «Мосленты» второй тренд.

К популярным силуэтам русского костюма Любина отнесла сарафаны, кафтаны, шапки-ушанки, объемные юбки. Кружево она назвала ярким элементом в одежде, способным играть ведущую роль.

Внедрить все эти элементы в повседневную жизнь не так сложно, как кажется, подчеркнула Любина. Дизайнер порекомендовала соединять вещи в комплекты, создавая микс принтов, где орнаментальный принт дополняется более геометричными и монотонными.

«Сочетайте от противоположности: например, очень женственную блузку, украшенную кружевами, носите с внегендерным строгим костюмом. Такие комплекты всегда смотрятся интересно и актуально», — продолжила Любина.

Она также предложила «заземлять» нарядность более демократичными элементами в комплекте — например, джинсами или курткой-косухой, а орнаментальную яркость сглаживать нейтральными цветами в других элементах образа.

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