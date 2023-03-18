Бузова сняла свою тренировку на видео и рассмешила пользователей сети

«Почему хочется смеяться?», «Почему у нее всегда рот открыт?», «Мне одной очень смешно от выражения ее лица?», «Наверное, ко всему прочему еще и эротически стонет в процессе тренировки», — прокомментировали юзеры.

На кадрах артистка позирует на спортивном коврике и тренажерах, показывая различные упражнения, а также с гантелями в руках. Она одета в спортивный красный топ, лосины и кроссовки. Ее волосы распущены.

Ранее телеведущая назвала свое место силы. Она призналась в любви к горам и горнолыжному спорту.