Бузова сняла свою тренировку на видео и рассмешила пользователей сети
Телеведущая Ольга Бузова поделилась видеозаписью спортивной тренировки.
Видеозаписью спортивной тренировки поделилась на личной странице в социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова. Ролик, снятый в спортзале, рассмешил пользователей сети.
«Почему хочется смеяться?», «Почему у нее всегда рот открыт?», «Мне одной очень смешно от выражения ее лица?», «Наверное, ко всему прочему еще и эротически стонет в процессе тренировки», — прокомментировали юзеры.
На кадрах артистка позирует на спортивном коврике и тренажерах, показывая различные упражнения, а также с гантелями в руках. Она одета в спортивный красный топ, лосины и кроссовки. Ее волосы распущены.
Ранее телеведущая назвала свое место силы. Она призналась в любви к горам и горнолыжному спорту.