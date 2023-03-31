Елена Летучая высказалась об откровенных съемках для мужских журналов

Об откровенных съемках для мужских журналов высказалась в личном Telegram-канале известная телеведущая Елена Летучая. 44-летняя знаменитость объяснила отказ от съемок без одежды желанием сохранить репутацию.

«Меня часто спрашивают, почему я никогда не снималась для мужских журналов. Во времена "Ревизорро" таких предложений было много, но я, как журналист, который занимается социально значимыми вопросами, не могла представить себя обнаженной на страницах глянца», — призналась Летучая.

Телеведущая подчеркнула, что репутация всегда имела для нее большое значение, она не хотела портить созданный в программе «Ревизорро» образ борца за справедливость обнаженными ягодицами.