19:04, 22 апреля 2023
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Телеведущая Елена Малышева попала на видео в США
Телеведущую Елену Малышеву заметили на улице в Нью-Йорке.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Врач-терапевт и ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева попала на видео во время прогулки по крупнейшему городу США. Известную россиянку заметили на одной из улиц в центре Нью-Йорка. Сделанную очевидцем видеозапись опубликовали в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ».
«Елена Малышева в Нью-Йорке. Жить здорово!» — подписал ролик автор поста.
В кадре теледоктор переходит дорогу по «зебре». В руках она держит чехол с одеждой.
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