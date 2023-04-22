Телеведущая Елена Малышева попала на видео в США

Врач-терапевт и ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева попала на видео во время прогулки по крупнейшему городу США. Известную россиянку заметили на одной из улиц в центре Нью-Йорка. Сделанную очевидцем видеозапись опубликовали в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ».

«Елена Малышева в Нью-Йорке. Жить здорово!» — подписал ролик автор поста.