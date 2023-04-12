Елена Проклова рассказала о состоянии после сложного перелома

О своем состоянии после сложного перелома ноги рассказала изданию Teleprogramma.pro актриса Елена Проклова. Она сообщила, что у нее осталась небольшая хромота.

«Уже хожу без специальных сапожков. Нога немножечко побаливает, но в спектакле играю даже без палочки», — рассказала звезда.

Проклова отметила, что пока не носит обувь на каблуке из-за установленной в ноге пластины. Артистка уточнила, что со временем пластина рассосется.

Актрису госпитализировали со сложным переломом ноги в январе. Проклова сообщила, что перед тем, как лечь в больницу успела отыграть пять спектаклей со сломанной ногой.