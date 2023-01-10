Актрису Елену Проклову госпитализировали в Москве

Заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову госпитализировали в Москве со сложным переломом ноги. Об этом сообщила Telegram-каналу «Звездач» сама знаменитость.

«Я сейчас лежу в Боткинской больнице, у меня сломана нога. Я со сломанной ногой отыграла пять спектаклей, потому что это профессионально в первую очередь не о себе думать, а о зрителях», — поделилась подробностями Проклова.

Актриса сообщила, что вывихнула ногу на репетиции в Крыму. На следующий день Проклова сделала рентген и узнала, что у нее перелом. «Мне наложили гипс, и потом я в пяти городах на коляске играла спектакли. Далее меня положили в больницу, сделали операцию, было хирургическое вмешательство, поставили пластину», — рассказала звезда, добавив, что медики обещают ей скорое «возвращение в строй».

Ранее стало известно о самочувствии народной артистки СССР Инны Чуриковой после госпитализации. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил изданию, что актриса может вернуться к работе в феврале.