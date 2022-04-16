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Россиянка рассказала о проблемах в общении с соотечественниками в США

Россиянка рассказала о проблемах в общении с соотечественниками в США
Фото: страница AYUMI во «ВКонтакте»

О проблемах в общении с эмигрантами из России «Мосленте» рассказала переехавшая в США на пять лет россиянка с корейскими корнями Аюми.

По словам девушки, в Штатах живет много наших соотечественников, но эта страна сильно меняет практически всех. В результате ее общение с россиянами на территории США значительно отличалось от того, к которому она привыкла на родине.

«В США русский, встречая такого же, как он сам, зачастую не хочет ему помочь. Он стремится на нем нажиться», — объяснила собеседница «Мосленты». Она добавила, что все знакомые эмигранты из России в США обманывали ее саму и ее супруга. «Из-за них мы часто теряли деньги. Это просто обескураживало. И это повторялось из раза в раз, начиная со старушки, которая сдавала нам комнату в Голливуде, и заканчивая тусовочными знакомыми», — рассказала девушка.

По этой причине на протяжении всего времени проживания в чужой стране ей хотелось общаться только с американцами. И работала она исключительно с местными жителями. Сейчас Аюми и ее муж живут в Москве.

Ранее переехавшая в Токио москвичка назвала главные различия быта Японии и России.

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