Эндокринолог назвал вредные и полезные продукты для больных диабетом

О вредных и полезных продуктах для больных диабетов рассказал главный эндокринолог департамента здравоохранения столицы Михаил Анциферов в интервью РИА Новости.

Врач сообщил, что при сахарном диабете нужно воздержаться от употребления продуктов, содержащих большое количество легкоусвояемых углеводов, это сахар, мед, варенье, соки, так как они приводят к резкому повышению сахара крови, и продуктов, богатых животными жирами, — сало, копченые колбасы, жирные сорта мяса. По его словам, жареное также лучше не есть, потому что оно может усилить инсулинорезистентность, ухудшив работу собственного инсулина, и способствовать развитию ожирения.

Эндокринолог отметил, что полезными продуктами для диабетиков являются овощи, а исключением картофеля и зрелых бобовых, фрукты, богатые клетчаткой, белковые продукты — индейка, рыба, нежирные сорта мяса, белок яйца, нежирные сорта творога.

«То, что при диабете необходимо заменять сахар сахарозаменителем — это не маркетинговая уловка, а обязательное условие лечения сахарного диабета. Особенно мы рекомендуем истинные подсластители, к которым относятся аспартам, сукралоза, сахарин, цикламат, в них нет калорий и они не вызывают повышение сахара крови. А вот фруктоза содержит калории и может повышать сахар крови», — заключил специалист.

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