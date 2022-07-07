Эндокринолог перечислила частые ошибки правильного питания

Частые ошибки правильного питания при занятиях физкультурой и спортом перечислила в личном Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.

«От еды зависит 90 процентов успеха, и неправильный рацион может даже испортить всю пользу от хорошей физкультуры. Если ограничивать калории и при этом соблюдать баланс белков-жиров-углеводов, можно получить результат», — написала доктор.

Павлова обратила внимание на завтраки с апельсиновым соком у многих приверженцев правильного питания. По ее словам, в этом случае в организм попадает много фруктозы, а это сахар, который через короткое время вызывает приступ голода и способствует накоплению жира.

Она порекомендовала быть осторожными и с орехами, содержащими большое количество жиров. «Они очень полезны, их надо обязательно есть. Идеально — на завтрак по 1-2-3 штучки нескольких сортов. Но мы не можем остановиться», — предостерегла Павлова.

Опасен и бекон на завтрак. Он считается бомбой по содержанию конечных продуктов гликирования (КПГ), бьющих по молодости и здоровью, написала эндокринолог. Для долгого насыщения она советует в один прием получать и белки, и жиры, и углеводы.

Ранее диетолог назвал пять главных ошибок в питании летом. Он отметил, что соблюдение нескольких правил поможет организму легче пережить жару.