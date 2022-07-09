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Эндокринолог перечислила главные принципы борьбы со старением

Эндокринолог перечислила главные принципы борьбы со старением
Фото: John Moeses Bauan / Unsplash

Главные принципы борьбы со старением в своем Telegram-канале перечислила эндокринолог Зухра Павлова.

Она отметила, что при правильном подходе человек может отсрочить наступление старости на достаточно серьезный срок. «Одна из теорий старения связывается с изменением баланса гормонов в нашем организме. Для этого есть все основания, хотя и под другие теории можно вполне подвести научное обоснование», — добавила Павлова.

По ее словам, основными принципами сохранения молодости являются правильное питание, постоянная физическая активность, своевременное лечение болезней и гормональная терапия в случае, если не имеется противопоказаний. В заключение она указала, что чем старше человек, тем больше денег и времени ему приходится тратить на «обслуживание» организма. «А результат — полноценная жизнь, светлый разум, подвижность. Ведь этого так легко лишиться, если не принимать меры», — написала эксперт.

Ранее врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова назвала ускоряющие старение продукты.

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