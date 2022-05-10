Эндокринолог посоветовала отказаться от употребления одного продукта на ночь

Употребление творога на ночь может привести к отекам по утрам. Об этом в своем Telegram-канале рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Многие отмечают, что от съеденного накануне творога наутро бывают заметные отеки. Обычно этим страдают люди, сидящие на диете, особенно на безуглеводной или бессолевой диете. Это связано с тем, что в продукте много натрия, который задерживает воду», — отметила специалист.

Он порекомендовала отказаться от употребления творожных продуктов и особенно жаренных сырников перед сном. При этом она отметила, что блюдо можно готовить на пару и заменить сахар стевией, что для организма будет полезнее.

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