Эндокринолог предупредила о проблемах в случае ощущения недосоленности еды

Ощущение нехватки соли в еде может говорить о проблемах с надпочечниками. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила врач-эндокринолог ГБУЗ «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана Мария Свиридова.

«Диетологи говорят, что это нарушение пищевого поведения. У человека может быть особенная секреция гормонов надпочечника, поэтому одним людям все кажется соленым, а другим — все недосоленное. Какие-то крайние меры, если человек солит — это повод обратиться к эндокринологу и проверить все ли в порядке», — рассказала специалист.

Врач уточнила, что при обследовании сдается суточная моча или утренняя слюна на кортизол, чтобы выявить или исключить проблемы с надпочечниками.

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