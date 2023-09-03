Эндокринолог Калошина раскрыла предельный срок хранения еды в морозилке

Предельный срок хранения еды в морозилке в беседе с «Мослентой» раскрыла врач-эндокринолог Видновской районной клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

«Треску, камбалу и тунца можно хранить в морозильной камере не более полугода, говядину — девять месяцев. А срок хранения курицы, индейки, баранины, мясного фарша, лосося и скумбрии не должен превышать трех месяцев», — пояснила специалист. Она добавила, что

Эксперт подчеркнула, что температура должна быть постоянной: без разморозок, сбоев электричества и лишних открытий дверцы морозильника. Это связано с тем, что воздух вступает в контакт с замороженными продуктами и на них появляется «морозный ожог». Обычно это случается с пищей, которая не упакована в герметичную тару. В итоге она становится высушенной, приобретает желтоватый налет. Такую еду не стоит есть потому, что она теряет свою текстуру, имеет странный вкус и грозит пищевым отравлением, предупредила Калошина.

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