Гастроэнтеролог перечислила способы защиты от кишечной инфекции на курорте

Способы защиты от кишечной инфекции на курорте перечислила в беседе с «Мослентой» гастроэнтеролог медицинского центра «Неболит» София Кардашова.

В первую очередь, врач призвала избегать попадания морской воды в рот и нос. «В морской воде содержится большое количество микроорганизмов, и с повышением температуры воды их число растет, а это, в свою очередь, увеличивает риск возникновения кишечной инфекции при случайном заглатывании воды», — уточнила она.

Важно не забывать тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды и руки, особенно перед едой, а также следить за чистотой игрушек и гигиеной рук ребенка.

Пить Кардашова рекомендовала только бутилированную или кипяченую воду, а питаться в проверенных местах, либо полагаться на отзывы. При этом надо проверять, достаточная ли прожарка мяса или рыбы, и отслеживать сроки годности и условия хранения продуктов, которые употребляете.

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