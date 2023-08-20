Эндокринолог назвала основные способы борьбы с повышенной потливостью

Основные способы борьбы с повышенной потливостью в беседе с «Мослентой» назвала эндокринолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова.

«В борьбе с повышенным потоотделением вне зависимости от причины могут помочь антиперспиранты, так как они блокируют излишнее выделение пота. Иногда применяются местные инъекции ботулотоксина (например, в подмышечные впадины), он блокирует работу потовых желез. Однако такие инъекции надо делать регулярно, так как эффект со временем пропадает и только после обследования у врача, чтобы исключить возможные противопоказания», — пояснила врач.

Специалист также рассказала, что повышенное потоотделение называется гипергидрозом. Его причиной может быть увеличение количества потовых желез, наследственность, стресс, а также различные заболевания, в том числе эндокринные.

На потоотделение влияет уровень половых гормонов, это может быть и во время беременности, разных фазах менструального цикла, при изменениях гормонального фона в период перименопаузы, рассказала эксперт.

Чтобы избавиться от гипергидроза (или минимизировать его проявления), надо обратиться к терапевту, который даст направление к необходимым врачам-специалистам. Медики назначат обследования, чтобы определить первопричину появления избыточного потоотделения и назначить необходимое лечение, заключила Зяблова.

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