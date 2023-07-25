Эндокринолог рассказала о рисках летнего рациона

О риске недополучения жирорастворимых витаминов при летнем рационе заявила в беседе с «Мослентой» врач-эндокринолог ИНВИТРО Елена Прокопенко.

По ее словам, летом у многих людей рацион составляют преимущественно овощи, фрукты и ягоды, и организм может недополучить жирорастворимые витамины А, D, Е и К — для их усвоения нужны жиры и некоторые водорастворимые витамины: В1, В2, В6, В12, РР, биотин, пантотеновая кислота. Все это, по ее словам, содержится в мясе, рыбе, твороге, сыре и яйцах.

Кроме того, при характерном летом избыточном потреблении жидкости повышается нагрузка на сердце, почки, из организма выводятся минеральные вещества и витамины. Поэтому для утоления жажды врач рекомендовала кроме воды использовать отвары из сухофруктов, свежих ягод и фруктов, клюквенный морс, отвар шиповника и зеленый чай.

Ранее врач Малиновская предупредила об опасности бесконтрольного приема витамина D.