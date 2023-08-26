Эндокринолог Павлова объяснила вред фруктово-ягодной диеты

Вред фруково-ягодной диеты объяснила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. По словам специалиста, она способствует отложению жира в организме.

Врач пояснила, что фруктоза в ягодах и фруктах способствует накоплению жира в организме. Кроме того, она пробуждает выработку инсулина, что повышает аппетит. Кроме того, из-за значительного потребления фруктов и ягод у человека может начаться метеоризм и вздутие живота.

«Ни в коем случае не призываю отказаться от ягод, особенно сезонных! Ешьте хоть каждый день, но не больше стаканчика и только после завтрака/обеда. На ужин ягоды — не лучшее решение», — заключила специалист.

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