Кардиолог перечислил медленно убивающие сердце продукты

Тем, кто не может полностью исключить перечисленное из рациона, врач посоветовал употреблять это хотя бы не ежедневно и выбирать максимально качественным продуктам, внимательно изучая их состав перед покупкой.

«А если хотите печенье к чаю, лучше потратьте немного времени и испеките его самостоятельно — из тех продуктов, в качестве которых уверены», — предложил он.

Негативно сказаться на работе сердца могут также мясо, молоко, масло и сыр, содержащие большое количество насыщенных жиров, откладывающихся в виде атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Если такой сгусток отрывается, он закупоривает сосуд — так развивается инсульт, после которого, по статистике, полностью могут вернуться к полноценной жизни только 30 процентов пациентов, объяснил собеседник «Мосленты».

Более того, из-за употребления этих продуктов в организме накапливается так называемый висцеральный жир. Он откладывается на внутренних органах, в том числе и на сердце, ухудшая его работу.

Кроме того, надо учитывать физиологическую потребность организма в жирах, продолжил Соколов. По его словам, взрослому мужчине, в зависимости от роста, веса и уровня физической нагрузки, в день требуется от 70 до 154 граммов жира, женщине — от 60 до 102 граммов. У детей этот показатель зависит от возраста и составляет у младенцев до года по 5,5-6,6 грамма на килограмм веса, а после года — по 49-97 граммов в сутки. Важно не превышать их максимально допустимую суточную норму, подчеркнул врач.

Выбираяь продукты в магазине он посоветовал с маркировкой БЗМЖ — «без заменителей молочного жира».

Лишнюю нагрузку на сердце оказывают и быстрые углеводы — например, каши быстрого приготовления и булочки, дающие возможность перекусить на скорую руку.