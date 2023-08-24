Кардиолог перечислил медленно убивающие сердце продукты
Кардиолог Соколов призвал скорректировать питание ради здоровья сердца.
Скорректировать питание ради здоровья сердца призвал в беседе с «Мослентой» врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов.
К медленно убивающим сердце продуктам он отнес маргарин и содержащие его продукты (печенье, чипсы, пирожные), колбасу и фастуфуд.
Маргарин не зря называют продуктом для бедняков, когда-то он был создан в качестве альтернативы дорогостоящему сливочному маслу. Такими же соображениями — удешевить продукцию — руководствуются многие производители сегодня. Здесь речь идет и о так называемых трансжирах, которые в больших количествах присутствуют в колбасе, фастфуде, консервах
Тем, кто не может полностью исключить перечисленное из рациона, врач посоветовал употреблять это хотя бы не ежедневно и выбирать максимально качественным продуктам, внимательно изучая их состав перед покупкой.
«А если хотите печенье к чаю, лучше потратьте немного времени и испеките его самостоятельно — из тех продуктов, в качестве которых уверены», — предложил он.
Негативно сказаться на работе сердца могут также мясо, молоко, масло и сыр, содержащие большое количество насыщенных жиров, откладывающихся в виде атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Если такой сгусток отрывается, он закупоривает сосуд — так развивается инсульт, после которого, по статистике, полностью могут вернуться к полноценной жизни только 30 процентов пациентов, объяснил собеседник «Мосленты».
Более того, из-за употребления этих продуктов в организме накапливается так называемый висцеральный жир. Он откладывается на внутренних органах, в том числе и на сердце, ухудшая его работу.
Кроме того, надо учитывать физиологическую потребность организма в жирах, продолжил Соколов. По его словам, взрослому мужчине, в зависимости от роста, веса и уровня физической нагрузки, в день требуется от 70 до 154 граммов жира, женщине — от 60 до 102 граммов. У детей этот показатель зависит от возраста и составляет у младенцев до года по 5,5-6,6 грамма на килограмм веса, а после года — по 49-97 граммов в сутки. Важно не превышать их максимально допустимую суточную норму, подчеркнул врач.
Выбираяь продукты в магазине он посоветовал с маркировкой БЗМЖ — «без заменителей молочного жира».
Лишнюю нагрузку на сердце оказывают и быстрые углеводы — например, каши быстрого приготовления и булочки, дающие возможность перекусить на скорую руку.
Да, это удобно: не надо тратить время на готовку. Однако обилие крахмала, ароматизаторов и так называемых «пустых» калорий ухудшает нагрузку на пищеварительную и сердечно-сосудистую систему, которая не получает необходимых питательных веществ. Фактически сердце перекачивает кровь, не несущую ему пользы
Врач рекомендовал ввести в рацион цельнозерновые продукты, каши из необработанного риса или овса. Чтобы не тратить время утром, можно запарить крупу с вечера в термосе — тогда на приготовление завтрака уйдет минимум времени.
«Польза от такого решения очевидна: в необработанных крупах содержатся сложные углеводы, обеспечивающие длительное чувство насыщения. Кроме того, клетчатка способствует выведению из организма "плохого" холестерина — причины сосудистых бляшек, ведущих к тромбообразованию», — сказал он.
Следующие в списке — сладости или все «короткие» углеводы, содержащие рафинированный сахар. Сахар является универсальным поставщиком «пустых» калорий. Привыкая к сладкому вкусу, организм человека требует еще и еще. Результат — ожирение, снижение толерантности к глюкозе, диабет.
«Зная об этом, взрослый человек может сделать осознанный самостоятельный выбор. Детей же лучше приучать к поступлению глюкозы из других источников — фруктов, ягод, меда. Но и не налагать строгое табу на сладости — как известно, наиболее привлекательным является именно запретный плод», — отметил Соколов.
Не менее вредно и соленое, в частности маринады и консервы. Количество поступающей в организм соли не должно превышать пяти граммов или одной чайной ложки в сутки. Превышение нормы — прямой путь к развитию артериальной гипертонии, повышению риска ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов, заявил доктор.
«В то же время из соли в организм поступают натрий, калий, хлор, фосфор. Самый простой способ избежать вреда — заменить привычную белую соль на неочищенную каменную, из которой эти вещества не удалили в процесс обработки. В необработанной соли, к тому же, присутствуют необходимые сердцу калий и магний. Так что замена в этом случае не только не навредит, но и поможет», — рассказал кардиолог.
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