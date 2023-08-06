Эндокринолог поделилась простыми вариантами медитации для снятия стресса

Медитировать для снятия стресса посоветовала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она поделилась простыми и доступными для новичков техниками, которые помогут расслабить нервную систему.

В первом варианте нужно зажечь свечу и смотреть на ее пламя в течение 3-5 минут, отпустив все мысли. Главное — полностью сосредоточиться на огне. Такое упражнение, по словам специалиста, помогает очистить голову от негативных мыслей.