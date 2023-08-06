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08:45, 06 августа 2023
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Эндокринолог поделилась простыми вариантами медитации для снятия стресса

Эндокринолог Павлова порекомендовала медитировать для снятия стресса.

Эндокринолог поделилась простыми вариантами медитации для снятия стресса
Фото: Yoann Boyer / Unsplash

Медитировать для снятия стресса посоветовала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она поделилась простыми и доступными для новичков техниками, которые помогут расслабить нервную систему.

В первом варианте нужно зажечь свечу и смотреть на ее пламя в течение 3-5 минут, отпустив все мысли. Главное — полностью сосредоточиться на огне. Такое упражнение, по словам специалиста, помогает очистить голову от негативных мыслей.

Во втором варианте нужно сбить дыхание. Например, в течение пяти секунд делать вдох и пяти — выдох. Или вдох на четыре, задержать дыхание на пару секунд, и выдохнуть. Павлова пояснила, что при такой технике важно начать дышать не в привычном ритме, что сразу заставит мозг переключиться с тревожных мыслей и начать контролировать дыхание.

Этот метод, по ее словам, особенно полезен перед сном, так как помогает сбить циклическое мышление.

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