Психолог Серебрякова назвала главный признак психосоматических заболеваний

Главный признак психосоматических болезней в беседе с «Мослентой» назвала старший психолог реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз», клинический психолог Дарья Серебрякова. По ее словам, это беспричинный физический недуг.

«Основной признак, указывающий на психосоматическое заболевание — физические симптомы без явной медицинской причины. Когда пациент испытывает различные боли или недомогание, но обследования и анализы не показывают никаких физических аномалий, это может указывать на возможное влияние психического состояния на здоровье», — пояснила эксперт.

Психосоматические симптомы возникают или усиливаются в моменты повышенного стресса, тревоги, продолжила специалист. Эмоциональные переживания могут активировать физиологические ответы в организме. Кроме того, психосоматические заболевания часто бывают хроническими и могут длится долго, несмотря на медицинское вмешательство.

Психосоматические заболевания могут проявляться, например, в функциональных нарушениях репродуктивной системы у женщин, синдроме гипервентиляции (учащенный дыхательный ритм), дерматологических проблемах и заболевания ЖКТ.

У детей, особенно у тех, кто плохо выражает свои эмоции словами, эмоциональные переживания могут привести к физическим заболеваниям, если их не выслушивают и не поддерживают взрослые, отметила клинический психолог.

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