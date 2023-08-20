Эндокринолог порекомендовала не обращаться за лечением к блогерам

Не обращаться за назначением лечения к блогерам порекомендовала в своем Telegram-канале известная врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она предупредила об опасности таких назначений, отметив, что они могут разрушить жизнь.

В пример она привела свою пациентку, которая, доверившись интернет-гуру, начала прием таблеток без заключения врача и сдачи анализов. Эти таблетки, по словам Павловой, подавляли синтез половых гормонов, серьезно вмешавшись в гормональный баланс.

На данный момент врач отправила пациентку на обследование, по результатам которого будет понятно, насколько сильно был нанесен вред организму. Доктор подчеркнула, что лечение может быть долгим и не факт, что эффективным.

Специалист призвала всегда читать инструкцию на препаратах прежде, чем принимать их, а также не доверять блогерам без настоящего медицинского образования. За назначением лечения необходимо приходить на прием к доктору, заключила она.

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