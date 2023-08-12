Известный пульмонолог высказался об уринотерапии

Об уринотерапии как методе нетрадиционной медицины, предусматривающем применение мочи в качестве лечебного средства, в своем Telegram-канале высказался известный врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов.

«Смешно, но страшно, что многие реально пьют не только молоко с содой, а даже мочу! И поят этими "снадобьями" детей. Уринотерапия — это мракобесие из разряда гомеопатии», — написал доктор.

Он пояснил, что моча — это жидкость, отвергнутая организмом, которая содержит вредные азотистые вещества. По его словам, применяя ее в лечебных целях, из-за содержания гормона стресса в первое время действительно может быть ощущение, что самочувствие улучшилось. Однако такое «лекарство» быстро начнет перегружать почки и печень, которые будут вынуждены перерабатывать вредные вещества.

Ранее терапевт Абакумов рассказал о первой помощи при диарее.