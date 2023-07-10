Эндокринолог назвала полезные для микрофлоры кишечника продукты
Эндокринолог Павлова назвала квашеную капусту полезным для микрофлоры кишечника продуктом.
Квашеную капусту полезным для микрофлоры кишечника продуктом назвала в личном Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.
«Микрофлора кишечника — или микробиота — играет очень важную роль не только в иммунитете, но и обмене веществ и даже работе мозга. И эта микробиота любит продукты ферментирования», — написала врач.
По словам Павловой, полезны все квашеные овощи: капуста, маринованная морковь, малосольные огурцы, моченые яблоки, корейская кимчи. Поддерживать здоровый микробиом также способны кисломолочные продукты. Самый лучший продукт — кефир, но также актуальны йогурты, мацони, тан-айран.
Кроме того, специалист рекомендовала выпивать стакан домашнего кваса или комбучи (чайного гриба) в сутки и отказаться от избыточного употребления углеводов.
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