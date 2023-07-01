Названы полезные при похудении продукты

Мельникова отметила, что такие сложные углеводы с низким гликемическим индексом, как сладкий картофель или ячмень, помогают сдерживать голод между приемами пищи. Она также посоветовала следить за размером порций углеводосодержащих продуктов, чтобы не допустить избытка калорий.

«Включайте в свой рацион цельные злаки, такие как овес или киноа, в блюда и закуски в течение дня для поддержания уровня энергии. Они также содержат клетчатку, которая помогает пищеварению. Выбирайте свежие фрукты и овощи вместо обработанных или рафинированных вариантов, таких как белый хлеб или хлопья с сахаром», — перечислила эксперт другие рекомендации для худеющих.

Ранее главное правило приема пищи назвала нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. Она посоветовала всегда концентрироваться только на этом действии, не отвлекаясь на другие факторы.