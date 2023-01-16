«Эпичное» падение Бузовой на горнолыжном склоне попало на видео

«Я обожаю кататься на лыжах — горы и спорт придают мне силы. Еще это крутое кардио. Оно всем нам нужно после новогодних праздников. Ну и, несмотря на мой высокий уровень лыжницы, я тоже иногда падаю. Посмотрите, как эпично», — прокомментировала артистка видеокадры.

Ранее прыгающая по сугробам Бузова попала на видео и развеселила подписчиков.