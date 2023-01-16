13:46, 16 января 2023
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«Эпичное» падение Бузовой на горнолыжном склоне попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Бузова»
«Эпичное» падение певицы и телеведущей Ольги Бузовой на горнолыжном склоне в Красной Поляне попало на видео, которое знаменитость опубликовала в личном Telegram-канале.
Спуск с горы Бузовой записывал на видео мужчина, который спускался за ней следом. В ролике запечатлено падение артистки, а затем слышен голос записывавшего видео: «Ты как?». В ответ знаменитость смеется.
«Я обожаю кататься на лыжах — горы и спорт придают мне силы. Еще это крутое кардио. Оно всем нам нужно после новогодних праздников. Ну и, несмотря на мой высокий уровень лыжницы, я тоже иногда падаю. Посмотрите, как эпично», — прокомментировала артистка видеокадры.
Ранее прыгающая по сугробам Бузова попала на видео и развеселила подписчиков.