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13:46, 16 января 2023
1 мин.

«Эпичное» падение Бузовой на горнолыжном склоне попало на видео

«Эпичное» падение Бузовой на горнолыжном склоне попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Бузова»

«Эпичное» падение певицы и телеведущей Ольги Бузовой на горнолыжном склоне в Красной Поляне попало на видео, которое знаменитость опубликовала в личном Telegram-канале.

Спуск с горы Бузовой записывал на видео мужчина, который спускался за ней следом. В ролике запечатлено падение артистки, а затем слышен голос записывавшего видео: «Ты как?». В ответ знаменитость смеется.

«Я обожаю кататься на лыжах — горы и спорт придают мне силы. Еще это крутое кардио. Оно всем нам нужно после новогодних праздников. Ну и, несмотря на мой высокий уровень лыжницы, я тоже иногда падаю. Посмотрите, как эпично», — прокомментировала артистка видеокадры.

Ранее прыгающая по сугробам Бузова попала на видео и развеселила подписчиков.

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