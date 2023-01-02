Прыгающая по сугробам Бузова попала на видео и развеселила подписчиков

«Живы? А я 1 января работала. Какой кайф ощущать, что ты нужна. С Новым годом», — подписала артистка кадры, на которых она со смехом забирается в снег в спортивном костюме и кроссовках.

Ролик вызвал бурную реакцию у пользователей сети. «Оля, хватит "закладки" искать», «Пьяная что ли?», «Актриса», — развеселились комментаторы.

Ранее Бузова опубликовала видео, на котором подожгла бумажку с написанным на ней желанием и съела ее под бой курантов. Певица объяснила, что это давняя новогодняя традиция, которую она не нарушает.