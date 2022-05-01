Люди
Сегодня в 21:26
1 мин.

Актриса Жанна Эппле назвала отличительное качество москвичей

Актриса Жанна Эппле назвала отличительное качество москвичей
Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Отличительное качество настоящего москвича назвала в интервью «Москвич Mag» известная советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка РФ Жанна Эппле.

Она считает, что характеристика «москвич» говорит не только о прописке, но и об особенной внутренней интеллигентности человека. «При этом я знаю очень много таких людей не в Москве, а на периферии и в маленьких городах. Это те, у кого дома библиотеки, люди читают книги, а не ленты соцсетей», — объяснила артистка.

По ее словам, такие интеллигентные люди живут на Новослободской, где и она сама, в старых домах. Настоящих москвичей, живущих здесь, Эппле определила еще во время покупки квартиры. в столице. На Новослободской, она почувствовала в воздухе «что-то другое», рассказала она.

«Он густой — ощущается степенность, уверенность, выдержка лет. И лица этих людей совсем иные: нет, не как в известном советском фильме "обезображенные интеллектом", а украшенные им — светлые и благородные», — резюмировала она.

Ранее российский певец, лидер известной поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков выделил отличительную особенность москвичей. По его мнению, это ориентированность на успех и достижение целей.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.