Актриса Жанна Эппле назвала отличительное качество москвичей

Отличительное качество настоящего москвича назвала в интервью «Москвич Mag» известная советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка РФ Жанна Эппле.

Она считает, что характеристика «москвич» говорит не только о прописке, но и об особенной внутренней интеллигентности человека. «При этом я знаю очень много таких людей не в Москве, а на периферии и в маленьких городах. Это те, у кого дома библиотеки, люди читают книги, а не ленты соцсетей», — объяснила артистка.

По ее словам, такие интеллигентные люди живут на Новослободской, где и она сама, в старых домах. Настоящих москвичей, живущих здесь, Эппле определила еще во время покупки квартиры. в столице. На Новослободской, она почувствовала в воздухе «что-то другое», рассказала она.

«Он густой — ощущается степенность, уверенность, выдержка лет. И лица этих людей совсем иные: нет, не как в известном советском фильме "обезображенные интеллектом", а украшенные им — светлые и благородные», — резюмировала она.

Ранее российский певец, лидер известной поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков выделил отличительную особенность москвичей. По его мнению, это ориентированность на успех и достижение целей.