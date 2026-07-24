Еще одного залезшего под юбки девушек москвича арестовали

Тверской районный суд столицы арестовал москвича, снимавшего под юбками девушек, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе суда.

Накануне суд рассмотрел дело Михаила Ончурова, который, по материалам, 22 июля в подземном переходе на Тверской улице снимал на камеру мобильного телефона под юбками незнакомых девушек.

Его признали виновным по статье о мелком хулиганстве и отправили в спецприемник на 10 суток.

Ранее тот же суд арестовал на такой же срок другого любителя залезть девушкам под юбку — тот 10 июня на эскалаторе станции метро приподнял подол юбки стоявшей впереди девушки, а затем бросился по эскалатору вверх.