Житель Москвы заглянул под юбку пассажирки метро и поплатился

В Москве Тверской районный суд арестовал на 10 суток местного жителя Ивана Титова, который поднял подол юбки у девушки на станции метро «Тверская». Об этом сообщает агентство «Москва».

Днем 10 июня Титов на эскалаторе станции метро приподнял подол юбки стоявшей впереди девушки, а затем бросился по эскалатору вверх. Так он проявил «высшую степень бесстыдства и непристойности», говорится в решении суда.

Дело о правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») было рассмотрено 21 июля. «Суд признал Титова виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — привело агентство комментарий пресс-службы суда.

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