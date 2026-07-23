Люди
Опубликовано 23 июля 2026, 16:49
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Житель Москвы заглянул под юбку пассажирки метро и поплатился

В Москве суд арестовал на 10 суток мужчину, поднявшего подол юбки девушки в метро.
Житель Москвы заглянул под юбку пассажирки метро и поплатился
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве Тверской районный суд арестовал на 10 суток местного жителя Ивана Титова, который поднял подол юбки у девушки на станции метро «Тверская». Об этом сообщает агентство «Москва».

Днем 10 июня Титов на эскалаторе станции метро приподнял подол юбки стоявшей впереди девушки, а затем бросился по эскалатору вверх. Так он проявил «высшую степень бесстыдства и непристойности», говорится в решении суда.

Дело о правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») было рассмотрено 21 июля. «Суд признал Титова виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — привело агентство комментарий пресс-службы суда.

Ранее блогерша прогулялась голышом по Москве и заинтересовала правоохранителей.

Автор:Анна Вальман
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