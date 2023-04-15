Раскрыта стоимость проданного на аукционе в Москве эскиза Марка Шагала

Стоимость проданного на аукционе «Первые имена» в Москве эскиза к картине под названием «Воскрешение» русского и французского художника Марка Шагала раскрыл «Коммерсантъ». Стало известно, что лот обошелся покупателю в 2,1 миллиона долларов (171150000 рублей). С учетом 18 процентной комиссии вышло 177 миллионов рублей.

Эскиз Шагала оказался самым дорогим проданным на аукционе лотом. Всего были представлены 27 живописных работ, четыре работы в смешанной технике и один лот печатной графики.

Помимо работы Шагала в числе самых дорогих представленных на аукционе лотов оказались «Голова» Варвары Степановой (59 миллионов рублей), «Натурщица» Ильи Репина (44,2 миллиона рублей) и картина Ивана Айвазовского «Парусник в море» (11,2 миллиона рублей). Всего по итогам аукциона было выручено 367 миллионов рублей.

Ранее жители столицы обнаружили стрит-арт от московского подражателя художника Клода Моне.