Пользователи сети посчитали «естественный» образ известной модели обманом

Фотографиями в «естественном» образе поделилась в своем Telegram-канале экс-возлюбленная рэпера Тимати, известная модель Анастасия Решетова. Пользователей сети посчитали увиденное обманом.

«Сделала эти фото на днях, и они уже мои любимые. Без макияжа, укладки, цветокоррекции — абсолютно чистый, естественный образ. Смотрю и думаю, почему я не пришла к этому раньше? Внешнее отражает внутреннее. Когда ты гармонично себя чувствуешь, уже не хочется "прятаться" за слоем макияжа и обрабатывать каждое фото», — написала Решетова.

Часть юзеров усомнилась в том, что косметики и обработки на представленных снимках действительно нет: «Стрелки, тени и контуринг — это не макияж?», «Анастасия, тут же есть ретушь, наложенные маленькие стрелки при коррекции...», «Увы, естеством и не пахнет». Другие поначалу посчитали модель голой. «Не знаю насчет косметики, но сперва показалось, что нет платья», — написала одна из них.

Ранее известная модель раскрыла место первой работы. «В мои 15 лет мама устроила меня в компанию социальных исследований», — поделилась Решетова.