Известная модель раскрыла место первой работы

Место своей первой работы раскрыла в личном Telegram-канале модель и экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова.

«В мои 15 лет мама устроила меня в компанию социальных исследований. Я зависела от начальства и работала по нормированному графику (который сейчас у меня полностью отсутствует, чему я рада). Это был суперполезный опыт с точки зрения дисциплины», — написала знаменитость.

По словам Решетовой, она до сих пор помнит «сладкое» ощущение после получения первого гонорара: «Это большой кайф, когда ты не должен просить деньги у родителей». За несколько недель работы будущая модель получила десять тысяч рублей. Она отметила в личном блоге, что это придало ей уверенности в себе.

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