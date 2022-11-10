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12:37, 10 ноября 2022
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Известная модель раскрыла место первой работы

Известная модель раскрыла место первой работы
Фото: Telegram-канал «RESHETOVA»

Место своей первой работы раскрыла в личном Telegram-канале модель и экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова.

«В мои 15 лет мама устроила меня в компанию социальных исследований. Я зависела от начальства и работала по нормированному графику (который сейчас у меня полностью отсутствует, чему я рада). Это был суперполезный опыт с точки зрения дисциплины», — написала знаменитость.

По словам Решетовой, она до сих пор помнит «сладкое» ощущение после получения первого гонорара: «Это большой кайф, когда ты не должен просить деньги у родителей». За несколько недель работы будущая модель получила десять тысяч рублей. Она отметила в личном блоге, что это придало ей уверенности в себе.

Ранее экс-возлюбленная Тимати объяснила принцип выбора мужчин. Она уверена, что выбирать нужно только лучших.

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