54-летняя Эвелина Бледанс показала фигуру в боди

Танец в боди показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 54-летняя актриса и телеведущая Эвелина Бледанс.

«Иду я такая из моря за маракуйей, а тут танцы… Меня прям притянуло. Босая, не особо танцующая, но неунывающая», — подписала она опубликованный ролик, в котором танцует сальсу с незнакомцем в майке и шортах. Знаменитость призналась: она боялась, что партнер в кроссовках отдавит ей босые ноги.