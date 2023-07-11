54-летняя Эвелина Бледанс показала фигуру в боди
Актриса Эвелина Бледанс опубликовала видео танца в боди.
Танец в боди показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 54-летняя актриса и телеведущая Эвелина Бледанс.
«Иду я такая из моря за маракуйей, а тут танцы… Меня прям притянуло. Босая, не особо танцующая, но неунывающая», — подписала она опубликованный ролик, в котором танцует сальсу с незнакомцем в майке и шортах. Знаменитость призналась: она боялась, что партнер в кроссовках отдавит ей босые ноги.
Увиденное восхитило поклонников Бледанс. «Ну как можно так сохранить фигуру? Просто восторг!» — заявила одна из подписчиц звезды. «Трудимся», — ответила ей актриса.
«Внутренняя сторона бедра — вообще нечто!», «Восхищаюсь! Браво! Фигура!!!», «Любуюсь вами, Эвелиночка», — написали комплименты другие юзеры.
Ранее блогер и модель Оксана Самойлова на каблуках станцевала стрип и опубликовала видео с танцем.