Оксана Самойлова опубликовала видео стрип-танца

Блогер, модель Оксана Самойлова на каблуках станцевала стрип. Видео тренировки она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Спустя полгода я решила снова танцевать. В первый раз на каблуках. Первое занятие за полгода и примерное десятое в жизни. Так что строго судить запрещается», — написала знаменитость.

В ролике Самойлова танцует стоя, а затем опускается на пол. На ней надеты топ, короткие шорты, наколенники и туфли черного цвета.

Самойлова поблагодарила подписчиков за восторженные комментарии. По ее словам, она не умеет танцевать, всегда считала себя непластичной, «деревом». Однако даже редкие занятия стрип-пластикой позволяют ей изящнее двигаться.

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