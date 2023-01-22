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16:11, 22 января 2023
1 мин.

53-летняя Эвелина Бледанс продемонстрировала фигуру в купальнике

53-летняя Эвелина Бледанс продемонстрировала фигуру в купальнике
Кадр: @bledans

Фигуру в красном слитном купальнике с декольте продемонстрировала подписчикам 53-летняя российская телеведущая Эвелина Бледанс. Она опубликовала видео с отдыха на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Все этапы очищения пройдены. Лучшее место для наполнения новой энергией», — подписала публикацию звезда.

На данный момент актриса находится в отпуске на Бали. На ролике она показывает распорядок своего утра: сначала Бледанс гуляет по вилле, после чего завтракает и отправляется купаться в бассейне.

Ранее фигуру в купальнике продемонстрировала 40-летняя российская певица Наталья Подольская. На серии снимков артистка позирует в слитном сине-черном купальнике с большим вырезом на одном боку.

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