Опубликовано 06 июня 2026, 07:101 мин.
Ежегодное купание быка Гаврюши в Московском зоопарке попало на видео
В Московском зоопарке искупали быка Гаврюшу.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
В Московском зоопарке помыли быка Гаврюшу. Видеозапись процедуры опубликована в Telegram-канале учреждения.
На кадрах видно, как два кипера загоняют животное в стойло, а затем поливают его водой, моют с шампунем, вычесывают и вытирают. В конце процедуры быку чистят уши и обрабатывают хвост специальным кондиционером.
«Порода Хайленд славится своей роскошной, длинной и очень густой шерстью. Ухаживать за ней нужно со всей ответственностью. Гаврюшу моют целиком примерно раз в год», — рассказали в зоопарке.
Ранее в июне сообщалось, что на Патриарших прудах лебедь прогнал раздетого до трусов мужчину, решившего искупаться. На видео, опубликованном в Сети, запечатлено, как птица быстро подплывает к незнакомцу и взмахивает крыльями.