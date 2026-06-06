Ежегодное купание быка Гаврюши в Московском зоопарке попало на видео

«Порода Хайленд славится своей роскошной, длинной и очень густой шерстью. Ухаживать за ней нужно со всей ответственностью. Гаврюшу моют целиком примерно раз в год», — рассказали в зоопарке.

Ранее в июне сообщалось, что на Патриарших прудах лебедь прогнал раздетого до трусов мужчину, решившего искупаться. На видео, опубликованном в Сети, запечатлено, как птица быстро подплывает к незнакомцу и взмахивает крыльями.