Опубликовано 02 июня 2026, 10:011 мин.
На Патриарших прудах лебедь прогнал решившего искупаться мужчину и попал на видео
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
На Патриарших прудах лебедь прогнал раздетого до трусов мужчину, решившего искупаться. Видео и подробности произошедшего опубликованы в Telegram-канале «112».
В ролике запечатлено, как птица быстро подплывает к незнакомцу и взмахивает крыльями.
«До драки не дошло — купальщик предпочел ретироваться на твердую землю под смех прохожих и зевак», — говорится в сообщении.
Ранее на Патриарших прудах задержали мужчину в костюме лебедя. Он плавал по пруду на сапборде в маске с клювом и в белом костюме с крыльями.