На Патриарших прудах лебедь прогнал решившего искупаться мужчину и попал на видео

На Патриарших прудах лебедь прогнал раздетого до трусов мужчину, решившего искупаться. Видео и подробности произошедшего опубликованы в Telegram-канале «112».

В ролике запечатлено, как птица быстро подплывает к незнакомцу и взмахивает крыльями.

«До драки не дошло — купальщик предпочел ретироваться на твердую землю под смех прохожих и зевак», — говорится в сообщении.

Ранее на Патриарших прудах задержали мужчину в костюме лебедя. Он плавал по пруду на сапборде в маске с клювом и в белом костюме с крыльями.