Бывший футбольный фанат раскрыл правила приема в банду хулиганов

Правила приема в банду хулиганов раскрыл в беседе с «Мослентой» бывший футбольный фанат Дмитрий.

По его словам, в 2000-х попасть в «боевое ядро» болельщиков было просто: многие группы собирались по территориальному признаку — на уровне городов, районов, дворов, школ или институтов. Сам собеседник «Мосленты» оказался в этом движени из-за регулярных походов на футбол, где его и заметили.

«Предложение было простое: "Не хочешь ли пройти просмотр в нашу молодежку?" В футбольной сфере постоянно отсматривали молодых людей, ищущих адреналина, веселья и приключений. Парни записали мой номер и позвонили за день до общего сбора», — признался он.

Претенденты на вход в состав «банды» собирались и устраивали договорные драки с фанатами разных клубов, за которыми наблюдали старшие участники сообщества и выбирали себе людей. Проход в «молодежку» давал фанату новый статус и перспективу «карьерного роста». По словам Дмитрия, человек чувствовал свою причастность к большому движению, старшие начинали привлекать к серьезным делам, и было возможно стать одним из основного состава банды.

Ранее массовая драка в подмосковном ТЦ попала на видео. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области «Мосленте» сообщили, что нарушитель порядка задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.