Пьяный фанат «Руки Вверх!» избил полицейских перед концертом в Москве

Пьяный фанат «Руки Вверх!» избил полицейских перед концертом музыкальной группы в столичных Лужниках, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, мужчина пытался попасть на выступление группы, однако охрана арены не пустила его в зал из-за алкогольного опьянения. На помощь сотрудника охраны подоспели правоохранители. Разъяренный мужчина ударил одного полицейского в лицо, другого — в голеностоп.

Позже у одного из стражей правопорядка врачи диагностировали сотрясение мозга, перелом носа и ушибы, у другого полицейского выявили закрытый перелом стопы. Нападавшему грозит уголовная ответственность за нападение на сотрудников полиции.

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