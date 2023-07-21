Драка водителя с пассажиром в подмосковном автобусе попала на видео

На кадрах видно, как мужчина оттолкнул ногой пассажира, а затем дерущиеся сцепились и выпали из автобуса. По данным источника, пассажир отвлекал водителя и ответил бранью на просьбу покинуть салон.

Ранее на видео попала драка мужчин на станции московского метро. Мужчина избил пассажира из-за случайного толчка в плечо.