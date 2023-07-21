12:48, 21 июля 2023
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Драка водителя с пассажиром в подмосковном автобусе попала на видео
Пьяный пассажир подрался с водителем в автобусе «Тимоново — Солнечногорск».
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»
В автобусе «Тимоново — Солнечногорск» завязалась драка между пьяным пассажиром и водителем. Инцидент попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «Подмосковье сегодня».
На кадрах видно, как мужчина оттолкнул ногой пассажира, а затем дерущиеся сцепились и выпали из автобуса. По данным источника, пассажир отвлекал водителя и ответил бранью на просьбу покинуть салон.
Ранее на видео попала драка мужчин на станции московского метро. Мужчина избил пассажира из-за случайного толчка в плечо.