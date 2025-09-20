Опубликовано 20 сентября 2025, 01:461 мин.
Фермер из Подмосковья вырастил тыкву-гигант весом почти в тысячу килограмм
Фермер Чусов вырастил тыкву весом 969 кг и установил рекорд России.
Фото: Global Look Press
Фермер из Подмосковья Александр Чусов вырастил тыкву весом 969 килограмм, таким образом установив рекорд России. Взвешивание плода состоялось в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», сообщает ТАСС.
«Выращивать гигантские тыквы - это довольно сложный процесс, особенно если стремиться на наивысший результат. ... Мы живем ради этой тыквы, чтобы показать свой лучший результат», — приводит агентство слова Чусова.
Отмечается, что вторая тыква, которую представил агроном, оказался немногим меньше плода-«рекордсмена» — ее вес составил 961 килограмм.
В прошлом году Чусов также установил рекорд — тогда вес выращенной им тыквы составил 817 килограмм.