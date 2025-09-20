Люди
Опубликовано 20 сентября 2025, 01:46
1 мин.

Фермер из Подмосковья вырастил тыкву-гигант весом почти в тысячу килограмм

Фермер Чусов вырастил тыкву весом 969 кг и установил рекорд России.
Фото: Global Look Press

Фермер из Подмосковья Александр Чусов вырастил тыкву весом 969 килограмм, таким образом установив рекорд России. Взвешивание плода состоялось в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», сообщает ТАСС.

«Выращивать гигантские тыквы - это довольно сложный процесс, особенно если стремиться на наивысший результат. ... Мы живем ради этой тыквы, чтобы показать свой лучший результат», — приводит агентство слова Чусова.

Отмечается, что вторая тыква, которую представил агроном, оказался немногим меньше плода-«рекордсмена» — ее вес составил 961 килограмм.

В прошлом году Чусов также установил рекорд — тогда вес выращенной им тыквы составил 817 килограмм.