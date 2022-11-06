Фэшн-эксперт Лисовец перечислил способы носить летние вещи зимой

Способы носить летние вещи зимой перечислил фэшн-эксперт Владислав Лисовец. Он посоветовал не убирать далеко открытые босоножки и косынки.

«Обновить теплый гардероб можно, ничего при этом не покупая. Не спешите убирать летние вещи, их можно использовать в холодное время, и выглядеть при этом совершенно по-новому!» — заявил популярный стилист.

Лисовец привел несколько наглядных примеров. Так, топы на бретелях или бра, по его словам, можно надевать поверх теплой одежды. Летние корсеты могут интересно смотреться поверх теплых платьев и даже толстовок. Легкие платья хорошо сочетаются с грубой обувью, теплым трикотажем и даже пуховиком, а летняя открытая обувь — с нарочито грубыми носками и гольфами.

Летние косынки, по мнению стилиста, могут удачно дополнить выходной образ в объемной верхней одежде. «Сочетайте и экспериментируйте!» — призвал Лисовец.

Ранее Лисовец назвал актуальные для холодов модели женских брюк. В их числе брюки свободного кроя в пол.